Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Монеты Гамбурга 1855 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1855
Средняя цена 770 $
Продажи
0 10

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1855 A
Средняя цена 35 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1855
Средняя цена 30 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 A
Средняя цена 110 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Сехслинг (6 пфеннигов) 1855
Средняя цена 10 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 A
Средняя цена 8 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Дрейлинг (3 пфеннига) 1855
Средняя цена 25 $
Продажи
0 35
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск