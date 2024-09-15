Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
1 шиллинг 1855 года (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,083 гр
- Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1855
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1855 года. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1940 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 15 марта 2016.
Сохранность
Сервис
- Все фирмы
- Frühwald (1)
- Grün (4)
- Katz (2)
- Künker (3)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Reinhard Fischer (6)
- Russiancoin (21)
- Stack's (1)
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск