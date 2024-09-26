Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 года (Гамбург, Вольный город)
Фотография: KM NUMIS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 0,769 гр
- Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Сехслинг (6 пфеннигов)
- Год 1855
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 года. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1440 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 105 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
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Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
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Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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