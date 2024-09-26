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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: KM NUMIS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,769 гр
  • Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Сехслинг (6 пфеннигов)
  • Год 1855
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 года. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1440 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 105 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • KM NUMIS (3)
  • Künker (1)
  • WAG (2)
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 120 CZK
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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