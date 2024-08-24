Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
1 шиллинг 1855 года A (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,083 гр
- Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 112,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1855
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Tennants Auctioneers за 250 GBP. Торги состоялись 10 августа 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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