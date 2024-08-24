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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

1 шиллинг 1855 года A (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1855 года A - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - 1 шиллинг 1855 года A - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,083 гр
  • Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 112,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1855
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Tennants Auctioneers за 250 GBP. Торги состоялись 10 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 240 CZK
Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1855 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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