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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1855 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1855 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1855 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 12,194

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1855
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1855 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 950 EUR. Торги состоялись 5 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Гамбург Дукат 1855 на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
1018 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Гамбург Дукат 1855 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
861 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Гамбург Дукат 1855 на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1855 на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Дукат 1855 на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1855 на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1855 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1855 на аукционе Westfälische - February 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1855 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1855 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1855 на аукционе Künker - September 28, 2010
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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