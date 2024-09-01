Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1855 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 12,194
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1855
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1855 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 950 EUR. Торги состоялись 5 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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