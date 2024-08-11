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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 года A (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 года A - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 года A - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 320,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
  • Год 1855
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 838 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 200 GBP. Торги состоялись 10 марта 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (1)
  • Katz (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Naumann (2)
  • Russiancoin (7)
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 A на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 A на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 A на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 A на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 A на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 A на аукционе Frühwald - April 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 A на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 A на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 A на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 A на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 A на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 A на аукционе Naumann - May 6, 2018
Продавец Naumann
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 A на аукционе Naumann - May 7, 2017
Продавец Naumann
Дата 7 мая 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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