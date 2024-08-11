Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 года A (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 320,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
- Год 1855
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 838 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 200 GBP. Торги состоялись 10 марта 2021.
Сохранность
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- Frühwald (1)
- Katz (1)
- KM NUMIS (1)
- Naumann (2)
- Russiancoin (7)
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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