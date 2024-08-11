Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 года A (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 838 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 200 GBP. Торги состоялись 10 марта 2021.

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