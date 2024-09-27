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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Серебряные монеты Дрейлинг (3 пфеннига) Вольного города - Гамбург

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Дрейлинг (3 пфеннига) 1800-1855

Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи
1800 O.H.K. 656,000 0 31803 O.H.K. 355,200 0 01807 H.S.K. 384,000 0 151809 H.S.K. 384,000 0 71823 H.S.K. 21,120 0 71832 H.S.K. 36,480 0 31833 H.S.K. 302,784 0 21836 H.S.K. 292,800 0 51839 H.S.K. 299,136 0 101841 H.S.K. 554,496 0 121846 573,540 0 291851 578,072 0 131855 A 320,000 0 121855 - 0 35
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