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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 554,496

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
  • Год 1841
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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Сохранность (слабы)
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 H.S.K. на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 H.S.K. на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 H.S.K. на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 H.S.K. на аукционе Numedux - September 11, 2021
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 H.S.K. на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 H.S.K. на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 H.S.K. на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 H.S.K. на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 H.S.K. на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 H.S.K. на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 H.S.K. на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 H.S.K. на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 H.S.K. на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 H.S.K. на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 H.S.K. на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 H.S.K. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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