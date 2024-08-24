Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 554,496
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
- Год 1841
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
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