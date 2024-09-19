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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Монеты Гамбурга 1841 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1841
Средняя цена 840 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1841 H.S.K.
Средняя цена 60 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Сехслинг (6 пфеннигов) 1841 H.S.K.
Средняя цена 55 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Дрейлинг (3 пфеннига) 1841 H.S.K.
Средняя цена 45 $
Продажи
0 12
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