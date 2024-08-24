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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Сехслинг (6 пфеннигов) 1841 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1841 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1841 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,769 гр
  • Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 292,800

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Сехслинг (6 пфеннигов)
  • Год 1841
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1841 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1841 H.S.K. на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1841 H.S.K. на аукционе Goldberg - June 15, 2021
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1841 H.S.K. на аукционе Goldberg - June 15, 2021
Продавец Goldberg
Дата 15 июня 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 90 USD
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1841 H.S.K. на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1841 H.S.K. на аукционе Rauch - May 9, 2020
Продавец Rauch
Дата 9 мая 2020
Сохранность XF
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1841 H.S.K. на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1841 H.S.K. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1841 H.S.K. на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1841 H.S.K. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Сехслинг (6 пфеннигов) 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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