Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1841 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 10,287
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1841
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1841 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 393 проданному на аукционе ANTIUM AURUM s.r.o. за 1600 EUR. Торги состоялись 8 октября 2021.
Сохранность
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- Heritage Eur (1)
- Künker (6)
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
1850 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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