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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1841 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1841 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1841 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 10,287

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1841
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1841 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 393 проданному на аукционе ANTIUM AURUM s.r.o. за 1600 EUR. Торги состоялись 8 октября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • ANTIUM AURUM (1)
  • Heritage Eur (1)
  • Künker (6)
Гамбург Дукат 1841 на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
923 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Гамбург Дукат 1841 на аукционе ANTIUM AURUM - October 8, 2021
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
1850 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Гамбург Дукат 1841 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1841 на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1841 на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1841 на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1841 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1841 на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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