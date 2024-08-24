Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дрейлинг (3 пфеннига) 1823 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 21,120
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
- Год 1823
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1823 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8676 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 30 октября 2012.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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