Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дрейлинг (3 пфеннига) 1809 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)
Фотография: CoinsNB
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 384,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
- Год 1809
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1809 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2712 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 540 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2012.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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