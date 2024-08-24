Дрейлинг (3 пфеннига) 1809 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1809 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2712 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 540 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2012.

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