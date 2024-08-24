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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1809 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1809 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1809 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: CoinsNB

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 384,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
  • Год 1809
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1809 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2712 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 540 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1809 H.S.K. на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1809 H.S.K. на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1809 H.S.K. на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1809 H.S.K. на аукционе DNW - December 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
451 $
Цена в валюте аукциона 340 GBP
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1809 H.S.K. на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1809 H.S.K. на аукционе Heritage - January 21, 2014
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1809 H.S.K. на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1809 H.S.K. на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1809 H.S.K. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дрейлинг (3 пфеннига) 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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