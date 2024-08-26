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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Монеты Гамбурга 1809 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 дуката 1809
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Дукат 1809
Средняя цена 1100 $
Продажи
1 29

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
32 шиллинга 1809 H.S.K.
Средняя цена 100 $
Продажи
0 105
Аверс
Реверс
32 шиллинга 1809 C.A.I.G.
Средняя цена 110 $
Продажи
1 134
Аверс
Реверс
Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 H.S.K.
Средняя цена 380 $
Продажи
1 16
Аверс
Реверс
Дрейлинг (3 пфеннига) 1809 H.S.K.
Средняя цена 400 $
Продажи
0 7
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