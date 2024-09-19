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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

2 дуката 1809 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - 2 дуката 1809 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - 2 дуката 1809 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 6,981 гр
  • Чистого золота (0,2197 oz) 6,8344 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,250

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1809
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 2 дуката 1809 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2555 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 2000 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (5)
  • MDC Monaco (1)
Гамбург 2 дуката 1809 на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1820 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Гамбург 2 дуката 1809 на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1457 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Гамбург 2 дуката 1809 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург 2 дуката 1809 на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург 2 дуката 1809 на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург 2 дуката 1809 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург 2 дуката 1809 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2011
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Гамбург 2 дуката 1809 на аукционе Künker - September 28, 2010
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Гамбург 2 дуката 1809 на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность UNC PL
Цена

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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