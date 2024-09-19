Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
2 дуката 1809 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 6,981 гр
- Чистого золота (0,2197 oz) 6,8344 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,250
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал 2 дуката
- Год 1809
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 2 дуката 1809 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2555 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 2000 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2011.
Сохранность
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- Baldwin's (1)
- Busso Peus (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Künker (5)
- MDC Monaco (1)
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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