Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,769 гр
  • Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 192,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Сехслинг (6 пфеннигов)
  • Год 1809
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 934 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 18 июня 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • cgb.fr (1)
  • Chaponnière (1)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (10)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 H.S.K. на аукционе cgb.fr - December 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
463 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 H.S.K. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 H.S.K. на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 H.S.K. на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 H.S.K. на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 H.S.K. на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 H.S.K. на аукционе Künker - November 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 H.S.K. на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 H.S.K. на аукционе Hess Divo - May 30, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 H.S.K. на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 H.S.K. на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 H.S.K. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 H.S.K. на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 H.S.K. на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 H.S.K. на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 H.S.K. на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 H.S.K. на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гамбурга Каталог монет Вольного города Монеты Гамбурга 1809 года Все гамбургские монеты гамбургские серебряные монеты гамбургские монеты номиналом Сехслинг (6 пфеннигов) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск