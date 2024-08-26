Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 0,769 гр
- Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 192,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Сехслинг (6 пфеннигов)
- Год 1809
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 934 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 18 июня 2007.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
- WAG (1)
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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