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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

32 шиллинга 1809 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - 32 шиллинга 1809 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - 32 шиллинга 1809 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,969)
  • Вес 14,170 гр
  • Чистого серебра (0,4415 oz) 13,7307 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 390,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал 32 шиллинга
  • Год 1809
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 32 шиллинга 1809 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50978 проданному на аукционе Heritage Auctions за 690 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург 32 шиллинга 1809 H.S.K. на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 85 USD
Гамбург 32 шиллинга 1809 H.S.K. на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Гамбург 32 шиллинга 1809 H.S.K. на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 H.S.K. на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 H.S.K. на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Гамбург 32 шиллинга 1809 H.S.K. на аукционе CNG - January 3, 2024
Продавец CNG
Дата 3 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 H.S.K. на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 H.S.K. на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 H.S.K. на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 H.S.K. на аукционе Roma Numismatics - July 17, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 17 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 H.S.K. на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 H.S.K. на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 H.S.K. на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 H.S.K. на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 H.S.K. на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 H.S.K. на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 H.S.K. на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 H.S.K. на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 H.S.K. на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 H.S.K. на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 32 шиллинга 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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