Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
32 шиллинга 1809 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,969)
- Вес 14,170 гр
- Чистого серебра (0,4415 oz) 13,7307 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 390,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал 32 шиллинга
- Год 1809
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 32 шиллинга 1809 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50978 проданному на аукционе Heritage Auctions за 690 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 17 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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