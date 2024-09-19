32 шиллинга 1809 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 32 шиллинга 1809 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50978 проданному на аукционе Heritage Auctions за 690 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

Сохранность UNC (4) AU (15) XF (60) VF (22) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (1) AU58 (1) Сервис PCGS (2)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

Busso Peus (1)

CNG (1)

Emporium Hamburg (18)

Gärtner (2)

Gorny & Mosch (1)

Grün (4)

Heritage (1)

HIRSCH (2)

Höhn (2)

iNumis (2)

Jean ELSEN (1)

Katz (2)

Kroha (1)

Künker (18)

Leu (1)

London Coin Galleries (2)

Möller (1)

Monnaies d'Antan (1)

Münz Zentrum Rheinland (10)

Münzen Gut-Lynt (1)

Nomisma (1)

Numimarket (1)

Numisbalt (2)

NUMMUS Olomouc (1)

Rauch (1)

Reinhard Fischer (1)

Roma Numismatics (2)

Russiancoin (1)

Spink (3)

Stephen Album (3)

Teutoburger (5)

UBS (2)

WAG (7)

WCN (1)

Wormser Auktionshaus (1)