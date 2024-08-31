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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

32 шиллинга 1809 года C.A.I.G. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - 32 шиллинга 1809 года C.A.I.G. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - 32 шиллинга 1809 года C.A.I.G. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Numismatik Naumann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,969)
  • Вес 14,170 гр
  • Чистого серебра (0,4415 oz) 13,7307 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал 32 шиллинга
  • Год 1809
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (134) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 32 шиллинга 1809 года со знаком C.A.I.G.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62489 проданному на аукционе Heritage Auctions за 576 USD. Торги состоялись 9 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе Naumann - May 5, 2024
Продавец Naumann
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе Coinhouse - March 30, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе Stephen Album - March 21, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 21 марта 2023
Сохранность AU
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Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе Holmasto - December 17, 2022
Продавец Holmasto
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе Anticomondo - September 8, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе Bruun Rasmussen - August 6, 2022
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе Numisor - June 27, 2022
Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Гамбург 32 шиллинга 1809 C.A.I.G. на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 32 шиллинга 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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