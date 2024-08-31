32 шиллинга 1809 года C.A.I.G. (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 32 шиллинга 1809 года со знаком C.A.I.G.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62489 проданному на аукционе Heritage Auctions за 576 USD. Торги состоялись 9 марта 2022.

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