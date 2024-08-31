Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
32 шиллинга 1809 года C.A.I.G. (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Numismatik Naumann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,969)
- Вес 14,170 гр
- Чистого серебра (0,4415 oz) 13,7307 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал 32 шиллинга
- Год 1809
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (134) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 32 шиллинга 1809 года со знаком C.A.I.G.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62489 проданному на аукционе Heritage Auctions за 576 USD. Торги состоялись 9 марта 2022.
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Дата 6 августа 2022
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