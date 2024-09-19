Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1809 года (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 7,500
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1809
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1809 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1582 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 22 марта 2022.
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1348 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Helios
Дата 13 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
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