Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дрейлинг (3 пфеннига) 1851 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 578,072
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
- Год 1851
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1851 года. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1439 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 105 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
- Russiancoin (9)
- Stare Monety (2)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Дрейлинг (3 пфеннига) 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск