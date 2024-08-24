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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1851 года (Гамбург, Вольный город)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 578,072

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
  • Год 1851
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1851 года. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1439 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 105 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • Stare Monety (2)
  • WAG (1)
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1851 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1851 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1851 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1851 на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1851 на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1851 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1851 на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1851 на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1851 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1851 на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1851 на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1851 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1851 на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1851 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1851 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дрейлинг (3 пфеннига) 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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