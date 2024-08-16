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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Монеты Гамбурга 1851 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1851
Средняя цена 770 $
Продажи
0 17

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1851
Средняя цена 20 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
Сехслинг (6 пфеннигов) 1851
Средняя цена 50 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Дрейлинг (3 пфеннига) 1851
Средняя цена 35 $
Продажи
0 13
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