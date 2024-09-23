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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 года (Гамбург, Вольный город)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,769 гр
  • Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 480,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Сехслинг (6 пфеннигов)
  • Год 1851
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 года. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61080 проданному на аукционе Heritage Auctions за 196 USD. Торги состоялись 8 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 на аукционе Heritage - August 8, 2010
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 на аукционе Heritage - August 8, 2010
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2010
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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