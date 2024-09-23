Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 0,769 гр
- Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 480,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Сехслинг (6 пфеннигов)
- Год 1851
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 года. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61080 проданному на аукционе Heritage Auctions за 196 USD. Торги состоялись 8 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Chaponnière (1)
- COINSNET (1)
- Heritage (1)
- KM NUMIS (2)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
- Westfälische (1)
Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск