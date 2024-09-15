Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1851 года (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 10,516
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1851
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1851 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32601 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1620 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
- Busso Peus (1)
- Goldberg (1)
- Grün (1)
- Heritage (2)
- Künker (6)
- Lanz München (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (1)
- UBS (1)
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
1198 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Lanz München
Дата 1 июля 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Дукат 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск