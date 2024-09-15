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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1851 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1851 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1851 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 10,516

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1851
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1851 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32601 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1620 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Гамбург Дукат 1851 на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
1198 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Гамбург Дукат 1851 на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
847 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Гамбург Дукат 1851 на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1851 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Дукат 1851 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Гамбург Дукат 1851 на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1851 на аукционе Goldberg - June 2, 2020
Гамбург Дукат 1851 на аукционе Goldberg - June 2, 2020
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1851 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1851 на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1851 на аукционе Heritage - February 1, 2018
Гамбург Дукат 1851 на аукционе Heritage - February 1, 2018
Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1851 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1851 на аукционе Künker - November 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1851 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
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Гамбург Дукат 1851 на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
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Гамбург Дукат 1851 на аукционе Lanz München - July 1, 2011
Продавец Lanz München
Дата 1 июля 2011
Сохранность UNC
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Гамбург Дукат 1851 на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1851 на аукционе Künker - June 25, 2002
Продавец Künker
Дата 25 июня 2002
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1851 на аукционе Münzen & Medaillen - October 3, 2001
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 3 октября 2001
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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