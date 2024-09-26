Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
1 шиллинг 1851 года (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,083 гр
- Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 240,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1851
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1851 года. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5032 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 140 EUR. Торги состоялись 23 июля 2022.
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Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
123
Где продать?
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