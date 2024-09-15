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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1836 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1836 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1836 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 292,800

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
  • Год 1836
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1836 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4825 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1836 H.S.K. на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1836 H.S.K. на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1836 H.S.K. на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1836 H.S.K. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1836 H.S.K. на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дрейлинг (3 пфеннига) 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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