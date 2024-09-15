Дрейлинг (3 пфеннига) 1836 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1836 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4825 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

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