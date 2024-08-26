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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Монеты Гамбурга 1836 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1836
Средняя цена 740 $
Продажи
0 11

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Сехслинг (6 пфеннигов) 1836 H.S.K.
Средняя цена 220 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Дрейлинг (3 пфеннига) 1836 H.S.K.
Средняя цена 240 $
Продажи
0 5
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