Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1836 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 8,067
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1836
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1836 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4779 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
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