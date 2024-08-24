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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1836 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1836 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1836 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 8,067

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1836
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1836 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4779 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1836 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность VF
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Гамбург Дукат 1836 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
918 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Гамбург Дукат 1836 на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1836 на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1836 на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1836 на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1836 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1836 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1836 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гамбург Дукат 1836 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1836 на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность AU
Цена
Гамбург Дукат 1836 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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