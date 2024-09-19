Сехслинг (6 пфеннигов) 1836 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1836 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4821 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 450 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность UNC (2) AU (4) Сохранность (слабы) MS66 (1) Сервис PCGS (1)