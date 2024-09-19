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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Сехслинг (6 пфеннигов) 1836 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1836 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1836 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Petra Klein

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,769 гр
  • Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 154,560

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Сехслинг (6 пфеннигов)
  • Год 1836
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1836 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4821 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 450 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1836 H.S.K. на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1836 H.S.K. на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1836 H.S.K. на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1836 H.S.K. на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1836 H.S.K. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1836 H.S.K. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Сехслинг (6 пфеннигов) 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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