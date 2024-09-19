Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Сехслинг (6 пфеннигов) 1836 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 0,769 гр
- Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 154,560
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Сехслинг (6 пфеннигов)
- Год 1836
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1836 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4821 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 450 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Где продать?
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