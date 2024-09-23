Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дрейлинг (3 пфеннига) 1832 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 36,480
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
- Год 1832
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1832 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2392 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- KM NUMIS (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Veilinghuis de Ruiter (1)
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 19 марта 2019
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Где продать?
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