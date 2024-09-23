Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1832 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1832 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1832 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 36,480

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
  • Год 1832
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1832 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2392 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • KM NUMIS (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1832 H.S.K. на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1832 H.S.K. на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 200 CZK
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1832 H.S.K. на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 19, 2019
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 19 марта 2019
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1832 H.S.K. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дрейлинг (3 пфеннига) 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гамбурга Каталог монет Вольного города Монеты Гамбурга 1832 года Все гамбургские монеты гамбургские серебряные монеты гамбургские монеты номиналом Дрейлинг (3 пфеннига) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск