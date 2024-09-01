Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 573,540
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
- Год 1846
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 года. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 564 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
12
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