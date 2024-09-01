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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 года (Гамбург, Вольный город)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 573,540

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
  • Год 1846
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 года. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 564 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (20)
  • Russiancoin (4)
  • WAG (1)
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 на аукционе Reinhard Fischer - November 13, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 на аукционе Reinhard Fischer - September 4, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 4 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 на аукционе Reinhard Fischer - July 17, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 июля 2015
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 на аукционе Reinhard Fischer - March 6, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 6 марта 2015
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 на аукционе Reinhard Fischer - November 14, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 на аукционе Reinhard Fischer - September 5, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 5 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 на аукционе Reinhard Fischer - July 11, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 11 июля 2014
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 на аукционе Reinhard Fischer - May 23, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 на аукционе Reinhard Fischer - March 14, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 марта 2014
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 на аукционе Reinhard Fischer - January 17, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 января 2014
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 на аукционе Reinhard Fischer - July 19, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 июля 2013
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 на аукционе Reinhard Fischer - May 24, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1846 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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