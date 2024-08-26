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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Монеты Гамбурга 1846 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1846
Средняя цена 880 $
Продажи
0 9

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1846
Средняя цена 65 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Сехслинг (6 пфеннигов) 1846
Средняя цена 80 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Дрейлинг (3 пфеннига) 1846
Средняя цена 15 $
Продажи
0 29
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