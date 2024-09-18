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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1846 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1846 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1846 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 10,040

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1846
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1846 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30535 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1645 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Гамбург Дукат 1846 на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
493 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Гамбург Дукат 1846 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
918 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Гамбург Дукат 1846 на аукционе Numismatica Ranieri - November 10, 2018
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Дукат 1846 на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1846 на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1846 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Гамбург Дукат 1846 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1846 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Дукат 1846 на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1846 на аукционе Münzen & Medaillen - October 3, 2001
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 3 октября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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