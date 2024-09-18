Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1846 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 10,040
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1846
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1846 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30535 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1645 USD. Торги состоялись 14 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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