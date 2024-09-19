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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Сехслинг (6 пфеннигов) 1846 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1846 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1846 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,769 гр
  • Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 480,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Сехслинг (6 пфеннигов)
  • Год 1846
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1846 года. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1382 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1846 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1846 на аукционе Frühwald - July 3, 2022
Продавец Frühwald
Дата 3 июля 2022
Сохранность AU
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1846 на аукционе Frühwald - April 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1846 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1846 на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1846 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1846 на аукционе Stack's - June 2, 2014
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1846 на аукционе Stack's - June 2, 2014
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1846 на аукционе Stack's - April 7, 2014
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1846 на аукционе Stack's - April 7, 2014
Продавец Stack's
Дата 7 апреля 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1846 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1846 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Сехслинг (6 пфеннигов) 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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