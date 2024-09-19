Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Сехслинг (6 пфеннигов) 1846 года (Гамбург, Вольный город)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 0,769 гр
- Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 480,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Сехслинг (6 пфеннигов)
- Год 1846
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1846 года. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1382 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 июня 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 апреля 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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