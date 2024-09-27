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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1803 года O.H.K. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1803 года O.H.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1803 года O.H.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 355,200

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
  • Год 1803
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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