Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дрейлинг (3 пфеннига) 1803 года O.H.K. (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 355,200
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
- Год 1803
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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