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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Монеты Гамбурга 1803 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 дуката 1803
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Дукат 1803
Средняя цена 750 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Сехслинг (6 пфеннигов) 1803 O.H.K.
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дрейлинг (3 пфеннига) 1803 O.H.K.
Средняя цена
Продажи
0 0
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