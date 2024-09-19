Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
2 дуката 1803 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 6,981 гр
- Чистого золота (0,2197 oz) 6,8344 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 837
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал 2 дуката
- Год 1803
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 2 дуката 1803 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4740 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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- Gorny & Mosch (1)
- Hess Divo (1)
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- Westfälische (1)
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1965 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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