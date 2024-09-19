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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

2 дуката 1803 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - 2 дуката 1803 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - 2 дуката 1803 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 6,981 гр
  • Чистого золота (0,2197 oz) 6,8344 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 837

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1803
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 2 дуката 1803 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4740 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (4)
  • Roma Numismatics (1)
  • Westfälische (1)
Гамбург 2 дуката 1803 на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1965 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Гамбург 2 дуката 1803 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
1478 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Гамбург 2 дуката 1803 на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 2 дуката 1803 на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург 2 дуката 1803 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Гамбург 2 дуката 1803 на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург 2 дуката 1803 на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность AU
Цена
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Гамбург 2 дуката 1803 на аукционе Künker - June 20, 2005
Продавец Künker
Дата 20 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 дуката 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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