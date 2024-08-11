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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1803 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1803 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1803 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 6,365

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1803
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1803 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4746 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Heritage Eur (1)
  • Künker (2)
Гамбург Дукат 1803 на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
478 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Гамбург Дукат 1803 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF
Цена
568 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Гамбург Дукат 1803 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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