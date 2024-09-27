Дрейлинг (3 пфеннига) 1833 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1833 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1497 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 36 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

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