Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дрейлинг (3 пфеннига) 1833 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 302,784
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
- Год 1833
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1833 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1497 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 36 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Höhn (1)
- Katz (1)
Где продать?
Для продажи Дрейлинг (3 пфеннига) 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск