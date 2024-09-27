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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1833 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1833 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1833 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 302,784

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
  • Год 1833
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1833 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1497 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 36 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

Сохранность
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  • Katz (1)
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1833 H.S.K. на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1833 H.S.K. на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дрейлинг (3 пфеннига) 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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