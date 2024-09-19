Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Монеты Гамбурга 1833 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1833
Средняя цена 950 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Сехслинг (6 пфеннигов) 1833 H.S.K.
Средняя цена 180 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дрейлинг (3 пфеннига) 1833 H.S.K.
Средняя цена 45 $
Продажи
0 2
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск