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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1833 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1833 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1833 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 9,440

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1833
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1833 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5056 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1833 на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
741 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Гамбург Дукат 1833 на аукционе Busso Peus - April 27, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
508 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Гамбург Дукат 1833 на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1833 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1833 на аукционе Künker - September 28, 2010
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1833 на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Дукат 1833 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Гамбург Дукат 1833 на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Гамбург Дукат 1833 на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2005
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Гамбург Дукат 1833 на аукционе Heritage - January 10, 2005
Гамбург Дукат 1833 на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Гамбург Дукат 1833 на аукционе Heritage - January 11, 2003
Гамбург Дукат 1833 на аукционе Heritage - January 11, 2003
Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Гамбург Дукат 1833 на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дукат 1833 на аукционе Münzen & Medaillen - October 3, 2001
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 3 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
Гамбург Дукат 1833 на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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