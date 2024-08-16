Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1833 года (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 9,440
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1833
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1833 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5056 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2010.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
741 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2005
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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