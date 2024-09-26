Дрейлинг (3 пфеннига) 1839 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1839 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3319 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 130 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2022.

Сохранность UNC (3) AU (2) XF (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS65 (1) DETAILS (1) Сервис PCGS (1) NGC (1)