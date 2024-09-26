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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1839 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 299,136

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
  • Год 1839
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1839 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3319 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 130 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1839 H.S.K. на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1839 H.S.K. на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1839 H.S.K. на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1839 H.S.K. на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1839 H.S.K. на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1839 H.S.K. на аукционе Karamitsos - March 7, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 7 марта 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1839 H.S.K. на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1839 H.S.K. на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1839 H.S.K. на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1839 H.S.K. на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дрейлинг (3 пфеннига) 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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