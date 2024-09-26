Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дрейлинг (3 пфеннига) 1839 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 299,136
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
- Год 1839
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1839 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3319 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 130 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Где продать?
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