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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Монеты Гамбурга 1839 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1839
Средняя цена 930 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Сехслинг (6 пфеннигов) 1839 H.S.K.
Средняя цена 35 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Дрейлинг (3 пфеннига) 1839 H.S.K.
Средняя цена 45 $
Продажи
0 10
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