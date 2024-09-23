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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Сехслинг (6 пфеннигов) 1839 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1839 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1839 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Dr. Stadler Münzen & Medaillen

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,769 гр
  • Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 353,856

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Сехслинг (6 пфеннигов)
  • Год 1839
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1839 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1498 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 200 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Stare Monety (1)
  • Westfälische (2)
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1839 H.S.K. на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1839 H.S.K. на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1839 H.S.K. на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1839 H.S.K. на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR

Где продать?

Для продажи Сехслинг (6 пфеннигов) 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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