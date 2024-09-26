Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 года (Гамбург, Вольный город)
Фотография: KM NUMIS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
- Год 1855
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 года. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 568 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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