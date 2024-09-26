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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: KM NUMIS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
  • Год 1855
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 года. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 568 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Дрейлинг (3 пфеннига) 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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