Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1861 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 820 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

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