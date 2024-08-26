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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 384,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
  • Год 1807
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1861 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 820 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 H.S.K. на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 H.S.K. на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
932 $
Цена в валюте аукциона 820 EUR
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 H.S.K. на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 H.S.K. на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 H.S.K. на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 H.S.K. на аукционе Aureo & Calicó - December 10, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 H.S.K. на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 H.S.K. на аукционе Stack's - October 17, 2018
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 H.S.K. на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 H.S.K. на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 H.S.K. на аукционе Heritage - April 23, 2013
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 H.S.K. на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 H.S.K. на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 H.S.K. на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 H.S.K. на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 H.S.K. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 H.S.K. на аукционе Künker - September 28, 2010
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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