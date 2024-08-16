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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Монеты Гамбурга 1807 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1807
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 52

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Сехслинг (6 пфеннигов) 1807 H.S.K.
Средняя цена 510 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 H.S.K.
Средняя цена 450 $
Продажи
0 15
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