Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Сехслинг (6 пфеннигов) 1807 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 0,769 гр
- Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 96,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Сехслинг (6 пфеннигов)
- Год 1807
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1807 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5755 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 11 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 220 CHF
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
442 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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