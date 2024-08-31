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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Сехслинг (6 пфеннигов) 1807 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,769 гр
  • Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 96,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Сехслинг (6 пфеннигов)
  • Год 1807
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1807 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5755 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 11 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Roma Numismatics (1)
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1807 H.S.K. на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 220 CHF
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1807 H.S.K. на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
442 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1807 H.S.K. на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1807 H.S.K. на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1807 H.S.K. на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1807 H.S.K. на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1807 H.S.K. на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1807 H.S.K. на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1807 H.S.K. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1807 H.S.K. на аукционе Künker - September 28, 2010
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1807 H.S.K. на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Сехслинг (6 пфеннигов) 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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