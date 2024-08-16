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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1807 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1807 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1807 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 6,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1807
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1807 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4750 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург Дукат 1807 на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
760 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Гамбург Дукат 1807 на аукционе GINZA - February 10, 2024
Продавец GINZA
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1038 $
Цена в валюте аукциона 155000 JPY
Гамбург Дукат 1807 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1807 на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1807 на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гамбург Дукат 1807 на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1807 на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1807 на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1807 на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1807 на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Гамбург Дукат 1807 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1807 на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1807 на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1807 на аукционе Emporium Hamburg - March 24, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1807 на аукционе Emporium Hamburg - March 24, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1807 на аукционе Emporium Hamburg - December 16, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1807 на аукционе Emporium Hamburg - December 16, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1807 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Гамбург Дукат 1807 на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
Гамбург Дукат 1807 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1807 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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