Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1807 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 6,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1807
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1807 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4750 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец GINZA
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1038 $
Цена в валюте аукциона 155000 JPY
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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