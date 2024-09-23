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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1800 года O.H.K. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1800 года O.H.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1800 года O.H.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 656,000

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дрейлинг (3 пфеннига)
  • Год 1800
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1800 года со знаком O.H.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1377 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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  • VL Nummus (1)
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1800 O.H.K. на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1800 O.H.K. на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Гамбург Дрейлинг (3 пфеннига) 1800 O.H.K. на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR

Где продать?

Для продажи Дрейлинг (3 пфеннига) 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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