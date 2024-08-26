Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Монеты Гамбурга 1800 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 дуката 1800
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Дукат 1800
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Сехслинг (6 пфеннигов) 1800 O.H.K.
Средняя цена 250 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Дрейлинг (3 пфеннига) 1800 O.H.K.
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск